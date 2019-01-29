Dünyanın en çok göç alan şehirlerinden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'da çekildiği belirtilen ve Sky News tarafından yayınlanan bir video tartışma yarattı.

Görüntülerde, köpeğini dolaştıran bir kadının sokakta yürüyen ve Brezilyalı olduklarını söyleyen üç gence Portekizce konuştukları için küfürler ettiği ve bu kişilerin üzerine yürüdüğü görülüyor. Sözlü tacize uğrayan Brezilyalılarca kaydedilen görüntülerde İngiliz kadın, "Ben Brezilyayken Brezilyaca konuşurum. Burası Londra. Bu sokaklarda yürürken İngilizce konuşun" ifadelerini kullanıyor.

Londra'da yaşayıp yaşamadıkları bilinmeyen Brezilyalı gençler ise İngiliz kadına "Biz sadece sokakta yürüyoruz" şeklinde yanıt veriyor.

Avrupa'da yabancı düşmanlığının yükselişte olduğu ülkelerden biri olarak gösterilen Londra nüfusunun yüzde 36.7'sini İngiltere dışında bir ülkede doğanlar oluşturuyor. 2014 rakamlarına göre bu sayı yaklaşık 3 milyon yabancının şehirde yaşadığı anlamına geliyor.