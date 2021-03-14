Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti

Polis memuru Wayne Couzens'in suçlandığı Sarah Everard cinayetini protesto etmek için bu akşam Londra'da bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti.

Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Polis memuru Wayne Couzens'in suçlandığı Sarah Everard cinayetini protesto etmek için bu akşam Londra'da bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti.

Emniyet güçlerinin Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle anma eylemine izin vermemesine rağmen yüzlerce kadın Londra'nın Clapham bölgesinde toplandı.

Polisin kalabalığa dağılın çağrısı yapmasının ardından çıkan arbedede konuşma yapan kadınlar polis tarafından engellendi.

- Reuters

Polis, Twitter'da yaptığı paylaşımda eylemin Covid-19 salgını sebebiyle "güvensiz" olduğunu duyurdu ve kadınları evlerine dönmeye çağırdı.

https://twitter.com/LambethMPS/status/1370817219660292099

- Reuters

Ancak bazı kadın milletvekilleri polisin bu tavrını "beceriksizlik" olarak eleştirdi.

Gölge Kadın ve Eşitlik Bakanı Charlotte Nichols, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Polis anma eylemini durdurmak için gösterdiği çabayı, eylemin Covid-19 için uygun olmasına harcasaydı şu anda hepimiz daha iyi bir yerde olurduk" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/charlotte2153/status/1370825482493689861

- Reuters

Müdahale tepkilere sebep oldu

Öte yandan polisin kadın cinayetini protesto eden kadınlara yönelik müdahalesi sosyal medyada da tepkilere sebep oldu.

Aktivist Ash Sarkar, yaşananlar için "Utanç verici" dedi.

https://twitter.com/AyoCaesar/status/1370824159991828484

Women's Equality Party (Kadın Eşitlik Partisi) Twitter'da yaptığı paylaşımda, polisin ve belediyenin eylemi daha güvenilir hale getirmek için kadınlarla birlikte çalışabilecek olmasına rağmen bunun yerine daha fazla şiddeti tercih ettiğini söyledi.

https://twitter.com/WEP_UK/status/1370837858290966528

Ayrıca İngiltere'nin pek çok şehrinde insanlar Everard'ı anmak için kapı ve pencere önlerine mum koydu.

https://twitter.com/Patrici14939157/status/1370857430058434564

https://twitter.com/Walker_Essex/status/1370857443459280897

Polis memuru resmen suçlandı

33 yaşındaki Sarah Everard isimli kadının geçtiğimiz hafta Clapham'da kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen kaçırma ve cinayetle suçlanmıştı.

Everard'ın cesedi ise İngiltere'nin Ashford kasabasında bulunmuştu.

- Reuters

Bunların ardından kadın örgütleri sosyal medyada medyada #SokaklarıGeriİstiyoruz (ReclaimTheseStreets) etiketiyle bir çağrı yaparak Cumartesi akşamı saat 18.00'de kadınları Clapham bölgesinin büyük parkında (Clapham Common) Sarah Everard için bir anma eylemine katılmaya çağırdılar.

Çağrılarda ise Covid önlemlerine dikkat edilme ve maske takma uyarıları yapıldı.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle 2'den fazla insanın bir araya gelmesine izin verilmiyor.

29 Mart itibariyle bu kural 6 kişiye çıkacak. Polis, bu kuralları çiğneyen kimselere para cezası verebiliyor.

Ancak geçen yılki kısıtlamalar esnasında gerçekleştirilen Black Lives Matter ve kısıtlamalar karşıtı eylemlerde polis göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri
BBCCovid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük ...
Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek
BBCAraştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç ...
Koronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü işaret etti
BBCKoronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz ...
Koronavirüs'ün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları: Aşılar etkili olacak mı?
BBCKoronavirüs'ün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika ...
İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak
BBCİtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar ...
Covid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk kez bir günde 2 bini aştı
BBCCovid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk ...
Alman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 yaşındaki eski Nazi muhafızının yargılanamayacağına hükmetti
BBCAlman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 ...
Myanmar'da cunta Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar ve altın almakla suçladı
BBCMyanmar'da cunta Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin ...
Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'
BBCLondra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise ...
Fukuşima felaketi: Nükleer santralde neler oldu?
BBCFukuşima felaketi: Nükleer santralde neler oldu?