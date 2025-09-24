Habertürk
        Londra'da Türk buluşması

        Londra'da Türk buluşması

        Yalın, dünyanın en prestijli konser salonlarından biri olan Londra'daki Royal Albert Hall'da muhteşem bir konsere imza attı. Konsere yaklaşık 3 bin kişi katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 08:36 Güncelleme: 24.09.2025 - 08:36
        Londra'da Türk buluşması
        Yalın, Londra'daki Royal Albert Hall’da konser veren dördüncü Türk şarkıcı oldu. Daha önce Türk müziğinin efsaneleri; Zeki Müren, Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli bu tarihi salonda performans sergilemişti.

        1861’de inşa edilen ve dünyanın en seçkin konser salonlarından biri olarak kabul edilen Royal Albert Hall, Beatles’dan Adele’e, Frank Sinatra’dan Elton John’a kadar müzik tarihine damga vurmuş sanatçıları ağırlamış bir mekân. Yalın’ın bu sahnede yer alması, hem Türk müziği için hem de diaspora toplumu için gurur verici bir an olarak kayda geçti.

        Konseri organize eden Ceftus Events yetkilileri, Yalın’ın konserinin yoğun ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek; Türk sanatçılarımızın dünya sahnelerinde hak ettikleri yeri alması için çalışmalarımız sürecek" açıklamasında bulundu.

        Konser boyunca Yalın, sevilen şarkılarını seslendirirken izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Alkışlarla sona eren gece, Türk müziğinin uluslararası arenadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

