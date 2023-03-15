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Londra'da yardım konseri

Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 15 Nisan'da Londra'da depremzedeler için bir yardım konseri düzenlenecek. Türk ve yabancı birçok sanatçının sahneye çıkacağı Royal Albert Hall’daki konserin sunuculuğunu ise Jumoké Fashola ve Halit Ergenç üstlenecek

Londra'da yardım konseri
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HABERTURK.COM

WAR Child ve Turkey Mozaik Vakfı, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Londra’da bir yardım konseri düzenliyor.

15 Nisan’da Royal Albert Hall’da depremzedeler yararına düzenlenecek konserde Türk ve yabancı birçok sanatçı sahnede olacak. Jumoké Fashola ve Halit Ergenç’in sunuculuğunu yapacağı yardım etkinliğinde Anna Calvi, Dermot Kennedy, Hozier, James Bay, Marcus Mumford ve Nilüfer Yanya performans sergileyecek. Türkiye ve Suriye’den müzisyenlerden oluşan yeni müzik oluşumu Solidarity Ensemble da gecede sahneye çıkacak.

Solidarity Ensemble’a Didem Aslan, Djanan Turan, Erdal Yapıcı, Levent Canen, Maya Youssef, Serkan Çakmak, Suat Karakuş, Suna Alan ve Tahir Palalı eşlik edecek.

Etkinliğe İngiliz oyuncular Olivia Colman, Gubu Mbatha-Raw ve komedyen Omid Djalili de katılacak. Geceden elde edilen gelir depremzedeler için kullanılacak.

Gecede performans sergileyecek sanatçılar arasında olan Nilüfer Yanya, sosyal medyasında konserin duyurusunu şu sözlerle yaptı: Hey buna gel! Diğer sanatçılar arasında kısa bir akustik set sergileyecek. Konserin ön satış biletleri, çarşamba günü çıkıyor, hikâyelerimde paylaşacağım.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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