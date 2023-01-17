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Londra’da 800’den fazla polis, taciz ve şiddet şikayetleri nedeniyle inceleme altında

İngiltere’nin başkenti Londra’da 800’den fazla polisin, 1.000’den fazla cinsel taciz ve ev içi şiddet şikayeti nedeniyle inceleme altında olduğu açıklandı.

Londra’da 800’den fazla polis, taciz ve şiddet şikayetleri nedeniyle inceleme altında
BBC TÜRKÇE
Çok sayıda kadına tecavüz ettiğini itiraf eden polis David Carrick Sosyal medya
Çok sayıda kadına tecavüz ettiğini itiraf eden polis David Carrick

İngiltere’nin başkenti Londra’da 800’den fazla polisin, 1.000’den fazla cinsel taciz ve ev içi şiddet şikayeti nedeniyle inceleme altında olduğu açıklandı.

Bugün David Carrick adlı bir polis, çok sayıda kadına tecavüz ettiğini itiraf etmişti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met), 45 bin mensubunun geçmişlerinin de inceleneceğini duyurdu.

Met’in başındaki Sir Mark Rowley, Carrick’in mağdurlarından özür diledi ve “O kesinlikle bir polis memuru olmaması gereken bir insandı” dedi:

“Bu adam kadınları en iğrenç şekilde istismar etti. Bu berbat bir şey.

“Kadınları, kızları ve Londralıları yüz üstü bıraktık.

“Böylesi bir şiddete maruz kalan kadınların yaşadıklarını anlatabilmesi son derece cesurca.

“Bu olayın ardından Londra’da yaşayan bazı kadınların, güvenlikleri için Met’e güvenip güvenemeyeceklerini sorgulayacağını biliyorum.

“Suçlulara karşı gösterdiğimiz acımasızlığı kendi içimizdekilere karşı gösteremedik.”

Sir Mark Rowley Getty Images
Sir Mark Rowley

Polis teşkilatı 2000-2021 yılları arasında Carrick hakkındaki tecavüz, ev içi şiddet ve taciz suçlamalarından haberdar olmuştu.

Bir Başbakanlık sözcüsü, bu büyüklükteki bir olayın ardından halkın polise güveninin yerle bir olduğunu söyledi.

Açıklamada Rishi Sunak’ın Met ve başındaki Sir Mark Rowley’e güveninin sürdüğü, teşkilatın bu alanda büyük ilerleme kaydetmesi gerektiğini kabullendiği aktarıldı.

Londra’da 2021 yılında da bir polis, tecavüz ettiği Sarah Everard adlı bir kadını öldürmüş, bu olay ülkede polise duyulan güvenin azalmasına yol açmıştı.

Polis teşkilatının iç kültürü hakkında bir inceleme yürütmekte olan Barones Casey, bu olay hakkında ayrı bir iç soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Barones Casey, Sarah Everard soruşturmasının da bu vakayı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ekledi; bu olayın çok ciddi olması nedeniyle aksi takdirde kendisinin ayrı bir soruşturma başlatacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Seulla Braverman bu olayın halkın polise güvenini etkileyeceğini, polis teşkilatlarında kültürün ve standartların değişmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

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