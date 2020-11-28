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Londra’da aşı karşıtlarından protesto: 60’tan fazla gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da aşı ve Covid-19 kısıtlamaları karşıtlarının düzenlediği protestoda 60’tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Londra’da aşı karşıtlarından protesto: 60’tan fazla gözaltı
HABERTURK.COM

Avrupa’da aşı ve Covid-19 tedbirlerine karşı olan kişi ve grupların protestolarına her gün bir yenisi ekleniyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Hyde Park’ta bir araya gelen binlerce kişi aşıları ve Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Göstericiler, Hyde Park’tan başladıkları yürüyüşlerine Oxford Caddesi geldiklerinde farklı yönlere dağılarak devam etti. Sık sık “Aşı olmak istemiyoruz”, “Hükümet politika değiştirmeli” ve “Başbakan Boris Johnson istifa“ sloganları atıldı. Protestocuların hiçbirinin maske takmadığı görüldü.

Başkent polisi, yaklaşık üç saat süren protestolar sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, çıkan olaylarda 60’tan fazla kişiyi gözaltına aldı. Polis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Oxford Circus ve Regent Street civarında kalabalıklar protesto etmeye ve toplanmaya devam ediyor. İnsanları bölgeyi terk etmeye ve eve gitmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde tutuklama veya yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Polis, gözaltıların Covid-19 kısıtlamalarının ihlali de dahil olmak üzere farklı suçlardan yapıldığını aktardı.

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