Londrina - Criciuma maçı öncesi rakamlar

Londrina ve Criciuma, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:15. Londrina 51 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Criciuma 42 puanda ve 14. sırada. Londrina, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Criciuma, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Londrina galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Criciuma galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Londrina son hafta oynanan Vila Nova maçında 0-1 kazandı.

Criciuma ise Brasil De Pelotas karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Londrina, 28 gol attı ve 19 gol yedi.

Criciuma, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Criciuma 15 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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