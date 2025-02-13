L’Oréal: Türkiye yüzde 16 katkı payı ile Avrupa 2025 güzellik pazarına büyümeyi getirecek

Tekno-güzellik şirketi L’Oréal Türkiye, sektöre yönelik araştırmalarını derleyip bir ilke imza atarak “Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?” ile ülkemizdeki güzellik anlayışını ve trendlerini açıkladı.

2024’te 158 milyar TL’ye ulaşan bu pazarın genç nüfus, güzelliğe olan ilginin artması, hızlı dijitalleşme gibi etmenlerle ivmelenmesinin devam edeceği ve 2025 Avrupa güzellik pazarının büyümesine en büyük katkıyı yüzde 16 ile Türkiye’nin yapacağı belirtiliyor. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde ise büyümenin tüketici kanalında özellikle gençler (yüzde 45), erkekler (yüzde 30) ve ileri yaş tüketicilerden (yüzde 20); yeni kategorilerden ve ürünlerden, artan ürün sayısı kullanımından geleceği öngörülüyor.

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Pazarın adet büyümesi yüzde 15’ler seviyesindeki bu rakam yüzde 2 oranında büyüyen Dünya güzellik pazarının kat be kat üzerinde. Türkiye güzellik pazarına bulunduğu kategorilerdeki yüzde 25’lik pazar payı ile inovasyon, sürdürülebilirlik, teknoloji alanlarında öne çıkan L’Oréal bulunuyor.

Çalışmaya göre Türkiye’de güzellik söz konusu olunca kadınlar 7 segmente ayrılıyor. Kadınların yüzde 54’ü güzellik harcamalarının yüzde 83’ünü gerçekleştiriyor. Çalışmaya göre kadınların yüzde 60’ı güzel olmanın bakımlı olmaktan başladığına, bakımlı olmanın temelinde de sağlıklı bir cildin yattığına inanıyor.

TÜRKİYE GÜZELLİK PAZARINDA EN BÜYÜK PAYI YÜZDE 24’Ü İLE CİLT BAKIMI KATEGORİSİNDE

Tekno-güzellik şirketi L’Oréal Türkiye’nin, Ipsos iş birliğiyle güzellik pazarına yönelik birden fazla araştırmayı derleyerek hazırladığı “Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?” çalışması cilt bakımı, makyaj ve saç bakımı gibi alanlarda tüketici davranışlarını tespit ederek sektörün geleceğine ışık tutan önemli veriler sunuyor. 16-60 yaş arası kadınlar ile yürütülen çalışma baz alınarak hazırlanan, detaylı tüketici segmenti ve kategori analizleriyle desteklenen raporda, tüketici davranışlarının dinamikleriyle birlikte sektörün büyüme potansiyeli de ele alınıyor.

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Türkiye’de kişi başına düşen güzellik harcaması 40 Euro ile düşük seviyelerdeyken, güzellik ürünü kullananlarda kişi başı güzellik harcaması yıllık 196 Euro seviyesine çıkıyor. Avrupa’da bu rakam 339 Euro’ya ulaşıyor.

Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24’ü ile cilt bakımı kategorisi oluşturuyor. Onu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor. Kanal kırımlarında ise hızlı tüketim ürünleri kategorisinin payı yüzde 60’ken, lüks tüketim yüzde 15, dermokozmetik yüzde 10 ve profesyonel ürünler yüzde 5 paya sahip. L’Oréal Türkiye bulunduğu kategorilerde yüzde 25’lik pazar payı bulunuyor. VERİLERLE TÜRKİYE’NİN GÜZELLİK PUSULASI: Her 10 kadından 6’sı için makyaj 4 adımlı bir ritüelden oluşuyor.

Kadınların güzellik alışverişlerinde aldığı 3 üründen 1’i makyaj ürünü oluyor.

Her 10 kadından 9’u en az bir makyaj ürünü kullanıyor​.

Her 10 kadından 6’sı; cilt, dudak ve göz makyajını bir arada yapıyor.

Kadınların %70’i, 13 farklı ​makyaj ürününü bir çırpıda ​sayıyor, 6-7 ürünü de günlük rutininde kullanıyor.

Her 10 tüketiciden 5’i için uzun kirpik vazgeçilmez​.

Her 3 makyaj yapan kadından 1’i lüks segmentten en az 1 ürün kullanıyor.

Her 10 kadından 4’ü 3 adımlı cilt bakım rutinine sahip. Artan strese beraber son 2 senede hassas cilt tanımlaması 2’ye katına çıkarak yüzde 37’ye ulaştı. Cilt bakımında en çok aranan ilk 10içerik sırasıyla; C vitamini, kolajen, hyalüronik asit, retinol, AHA BHA, Niasinamid, salisilik asit, glikolik asit, arbutin ve kafein.

114 günü güneşli Türkiye’de 10 kişiden sadece 1’i güneş ürünü kullanıyor.

Serum kullanımı son 5 yılda 8 kat artarken, anti-aging kullanımı​ 3 yılda 2 kat artış gösterdi.

Her 10 kadından 6’sı ilk saç boyasını kuaförde yaptırıyor​. GÜZELLİK KULLANIM YAŞI DÜŞÜYOR Ülkemizde özellikle ergenlik yaşının düşmesi ve cilt kusurlarının daha erken yaşlarda başlaması ile güzellik kullanım yaşının düşmesine vurgu yapan Sinem Sandıkçı Gökçen çocuk ve gençleri bilinçli kullanım için eğitmenin önemli bir sorumlulukları olduğunun altını çiziyor. Cilt bakımına cildin koruyucu bariyerini bozmayan yumuşak köpükler, hassas nemlendiriciler ve cilde zarar vermeyen güneş koruyucularla başlanması gerektiğini söylüyor ve cildimizin deneme tahtası olmadığı bilincinin genç yaşlarda aşılanmasının önemini belirtiyor. Çok popüler olan ama etkinliği test edilmemiş, ürün geliştirme teknikleri ve güvenlik testlerinin nasıl yapıldığı belli olmayan marka ve ürünlere çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini iletiyor. REKLAM KADINLAR GÜNDE 70 DAKİKAYA VARAN BİR SÜREYİ AYNA KARŞISINDA GEÇİYOR ‘‘Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?’’ çalışmasında kadınlar, sosyal tutumları ve güzellik ürünlerine yönelik davranışları temel alınarak sınıflandırılıyor. Bu analiz sonucunda hem sosyal yaklaşımları hem de güzellik ürünleri kullanımı açısından belirgin farklılıklar gösteren segmentler ortaya çıkıyor. Türkiye'deki kadınların kozmetik ürünlere bakış açıları incelendiğinde, raporda 7 farklı segment belirleniyor. 4 ana segment kadınların %54 ünü ve güzellik harcamalarının %83 ünü temsil ediyor: Yaratıcı Divalar, Bilinçli Doğal Güzeller, Kontrollü Güzeller, Güzellik Hayalperestleri ana segmentler olarak başı çekiyor. Çalışmaya göre güzellik ürünleri kullanan kadınlar günde 70 dakikaya varan bir süreyi ayna karşısında geçiriyorlar. Sabah rutinleri için 35 dakika ayıran kadınlar, öğlenleri ise 5 dakikalık bir sürede rutinlerini tekrarlıyorlar. Akşam bakımları için ise 30 dakikalarını ayna karşısında geçiren kadınlar 1 yılda ortalama 17 günlerini güzellik rutinlerine ayırıyorlar.

GÜZELLİK PUSULASI “BAKIMLI OLMAYI” GÖSTERİYOR L’Oréal Türkiye, “Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?” çalışması ile Türk kadınlarının değişen güzellik anlayışlarına da ışık tutuyor. Türk kadınlarının yüzde 60’ı güzel olmanın bakımlı olmaktan başladığına, bakımlı olmanın temelinde de sağlıklı bir cildin yattığına inanıyor. REKLAM SAÇ DÖKÜLMESİ TÜRK KADINLARININ EN BÜYÜK SORUNU L’Oréal Türkiye’nin “Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?” çalışmasının ortaya koyduğu üzere Türkiye’de her 10 kadından 8’i, farklı saç sorunlarıyla mücadele ederken, en büyük ve ortak sorun olarak saç dökülmesi öne çıkıyor. Kadınlar, en yaygın saç bakım uygulaması olarak saç kestirmeyi tercih ediyor. Saç bakım rutinine giren ürünlerin sayısı artarken şampuan öncesi etkinlik artırıcı ürünler, durulanmayan maske ve durulanan serum gibi farklı kullanımlara sahip ürünler, cilt bakım içeriklerine sahip ürünler ile cam parlaklığında saç görünümü trend olarak göze çarpıyor. Kadınların yıllar içerisinde saçlarına kullandıkları ürün sayısı artarken, saç uzunluğu da yaşla birlikte değişim gösteriyor. Genç kadınlar daha uzun saçları tercih ederken, yaş ilerledikçe saçlar kısalıyor. Kadınlar ilk kez saçını ortalama 23 yaşında boyamaya başlıyor ve yüzde 60’ı ilk boyamayı kuaförde yaptırıyor. Ortalama 33 yaşında beyazlar belirirken yaş ilerledikçe saç boyama oranı düşüyor. KADINLAR ÖZEL GÜNLERDE LÜKS ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYOR Güzellik dünyasının geleceğini ise dermokozmetik ürünler ve lüks ürünler kullananlar şekillendiriyor. Bu ürünleri kullananlar meraklı ve keşfe açık yapıları ve kişiselleştirilmiş rutinleriyle dikkat çekiyorlar. REKLAM Lüks ürün kullanımları özel günlerde artıyor. Bu günlerde lüks ürünler özel anları taçlandırmanın ve kusursuz bir görünüm elde etmenin en iyi yolu olarak görülüyor. Lüks cilt bakımı kullanıcılarının neredeyse tamamı anti-aging ürünleri aktif olarak kullanırken, bu kullanıcıların yüzde 58’i güneş bakım ürünleri kullanımını da aksatmıyor. Bu kullanıcıların serum kullanım penetrasyonları da diğer kullanıcılara oranla 5 kat daha fazla.