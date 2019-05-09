Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek

AA

Kanadalı müzisyen Loreena McKennitt, İzmir, Ankara ve İstanbul'da sevenleriyle buluşacak

Loreena McKennitt

"Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek.

"Müzikli seyahat yazarı" olarak anılan sanatçı, geçen yıl çıkardığı "Lost Souls" albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahne alacak.

Farklı kıtalarda en çok satanlar arasına girmeyi başaran ve mistik şarkılarıyla dünya çapında geniş bir kitleye seslenen sanatçı, ilk konserini 29 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verecek.

McKennitt sonraki gün Congresium Ankara'da, 1 Temmuz'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özel tiyatrolara yardım rekoru kırıldı
KÜLTÜR-SANATÖzel tiyatrolara yardım rekoru kırıldı
Romeo ve Juliet aşklarını bu kez Congresium'da yaşayacak
KÜLTÜR-SANATRomeo ve Juliet yeniden Ankara'da!
Bakanlığın tiyatro festivali başlıyor
KÜLTÜR-SANATBakanlığın tiyatro festivali başlıyor
Sanayicilere özel şakalar
KÜLTÜR-SANATSanayicilere özel şakalar
'Connect for Creativity' tanıtıldı
KÜLTÜR-SANAT'Connect for Creativity' tanıtıldı
Görme engelli çocuklar için Braille baskılı "Cin Ali" geliyor
KÜLTÜR-SANATCin Ali artık Braille baskılı olacak
'Saf' filmine İtalya'dan ödül
KÜLTÜR-SANAT'Saf' filmine İtalya'dan ödül
Yöresini kalkındırdı
KÜLTÜR-SANATYöresini kalkındırdı
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'nde yılın en iyileri belli oldu
KÜLTÜR-SANATYılın en iyileri
Rıza Erdeğirmenci'den 'Karanlık Beyaz Dünya'
KÜLTÜR-SANAT'Karanlık Beyaz Dünya' açılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X