Kasımpaşa orta sahasının tecrübeli ismi Loret Sadiku, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalar yaptı. Geçen sezon Avrupa hedefi kovaladıklarını, bu sezon ise daha da iddialı olduklarını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, yeniden çıkış yakalayacaklarını söyledi. Sadiku'nun röportajı şöyle:

Lige iyi başladınız ancak son iki maçta yenilgi alındı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?

- Sezon başında çok iyi çalıştık ve galibiyetler de arka arkaya geldi. Ancak Galatasaray gibi zorlu bir deplasmanda oynamak kolay değil… Orada da ilk yarıda iyi oynamıştık. İkinci yarı bir anlık konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal oldu. Ardından evimizde karşılaştığımız Alanya maçında da basit goller yememiz mağlubiyeti getirdi. Buna rağmen yeniden çıkış yakalayacağımızı biliyorum. Çünkü kaliteli bir kadroya sahibiz.

Kasımpaşa 6 maçta 4 galibiyet aldı ve hala ligin üst sıralarında yer alıyor. Sezonu hangi noktada bitirirseniz bu seni mutlu eder?

- Üst üste iki hafta kaybetmek bize yakışmadı. Ancak bunu tersine çevirmek de bizim elimizde… Henüz ligin çok başındayız. İlerleyen haftalarda kayıpları en aza indirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezon son haftalara kadar Avrupa hedefini kovaladık ama olmadı. Bu sezon ise daha da iddialıyız. Çünkü kadroda büyük değişimler olmadı. Herkes birbirini uzun süredir tanıyor ve bu da büyük bir avantaj… Sezona başlarken hem kulüp hem de futbolcular olarak Avrupa kupalarına katılma hedefi koymuştuk. Bunu başarırsak ben de çok mutlu olurum.

Orta sahadaki partnerin Pavelka hakkında neler söylemek istersin?

- David Pavelka’yla uzun süredir yan yana oynuyoruz ve birbirimize artık çok alıştık. Kendisi çok iyi bir oyuncu ve çok da iyi bir insan… Onunla iyi anlaşıyoruz. Saha içinde de birbirimize sürekli yardım ediyoruz. Maçlarda karakterini ortaya koyarak sorumluluk alıyor. Takımımızda da böyle oyuncuların olması bize önemli bir güç katıyor.

Trabzon’la deplasmanda karşılaşacaksınız. Bu maç hakkındaki düşüncelerin neler?

- Rakibimiz lige istediği gibi başlamadı ve onlar da son iki maçını kaybetti ancak kaliteli bir kadroya sahipler ve önemli bir seyirci gücü var. Zor bir deplasman bizi bekliyor. Ama onları geçen sezon orada yenmiştik ve Trezeguet karşılaşmaya damga vurmuştu. Bunu yeniden tekrarlamak istiyoruz. Kazanmak için tüm mücadelemizi ortaya koyacağız. Çekişmeli bir maç olacak. Umarım İstanbul’a 3 puanla döneriz.

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