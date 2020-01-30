Yangın, ABD'nin Los Angeles'taki 25 katlı bir binada çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı insanların yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına sığındıkları, itfaiye ekiplerinin ise merdiven uzatarak kurtarma çalışmalarını yürüttükleri görüldü.
Öte yandan, üst katlarda oturan kişilerin çatıya çıktıkları, kurtarma helikopteriyle 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
13 KİŞİ YARALANDI
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. DHA'nın haberine göre binada 339 kişinin yaşadığı, yangın nedeniyle 13 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
335 İTFAİYE PERSONELİ GÖREV ALDI
Söndürme çalışmalarında 335 itfaiye personelinin görev aldığı ve yangının 2 saat süren müdahaleler sonucu söndürüldüğü bildirildi.
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