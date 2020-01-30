Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Los Angeles'daki yangında binada mahsur kalan 15 kişi helikopterle kurtarıldı

ABD'de 25 katlı bir binada yangın çıktı. Bazı bina sakinlerinin yoğun dumandan kaçarak pencere kenarlarında mahsur kaldığı görüldü. 15 kişinin ise helikopter ile çatıdan kurtarıldığı, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü

los angeles yangın
DHA

Yangın, ABD'nin Los Angeles'taki 25 katlı bir binada çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı insanların yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına sığındıkları, itfaiye ekiplerinin ise merdiven uzatarak kurtarma çalışmalarını yürüttükleri görüldü.

Öte yandan, üst katlarda oturan kişilerin çatıya çıktıkları, kurtarma helikopteriyle 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. DHA'nın haberine göre binada 339 kişinin yaşadığı, yangın nedeniyle 13 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

335 İTFAİYE PERSONELİ GÖREV ALDI

Söndürme çalışmalarında 335 itfaiye personelinin görev aldığı ve yangının 2 saat süren müdahaleler sonucu söndürüldüğü bildirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki!
DÜNYAAP'de Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki
Elazığ'da gönülleri fetheden Suriyeli Mahmud'un İdlib'deki ailesi evsiz kaldı
DÜNYAElazığ kahramanının ailesi evsiz kaldı!
Yunanistan'dan Ege'ye yüzen barikat!
DÜNYAYunanistan'dan Ege'ye yüzen barikat!
Son dakika! Rusya, Çin ile olan sınırını kapattı!
DÜNYARusya, Çin ile olan sınırını kapattı!
İran'da ABD ve İsrail bayrağı satışlarında artış!
DÜNYAİran'da ABD ve İsrail bayrağı satışlarında artış!
Yüzyılın Anlaşması nedir? Yeni Ortadoğu projesi: İsrail-Filistin son dakika tüm detaylar
DÜNYAYüzyılın sorunu! İsrail-Filistin...
Damat Kushner'den şaka gibi açıklama: 25 kitap okudum
DÜNYADamat Kushner'den şaka gibi açıklama: 25 kitap okudum
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: En az 10 ölü, 37 yaralı
DÜNYAAA: Rus savaş uçakları İdlib'de hastane vurdu
ABD, Vuhan'daki personel ve vatandaşlarıın tahliye etti!
DÜNYAABD, Vuhan'daki personel ve vatandaşlarıın tahliye ...
İsrailliler Trump'ın planının barış getireceğine inanmıyor
DÜNYAİsrailliler Trump'ın planının barış getireceğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X