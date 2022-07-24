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'Lozan'ın yıl dönümünü bayram ilan edeceğiz'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de Milletin Sesi Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, TBMM açıldığında Lozan'ın kabulünün yıl dönümünün bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söyledi

'Lozan'ın yıl dönümünü bayram ilan edeceğiz'
'Lozan'ın yıl dönümünü bayram ilan edeceğiz'
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AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beraber olacağız, birlik olacağız, kucaklaşacağız, ayrımcılığı bitireceğiz. Herkesin farklı görüşü olabilir, saygı duyacağız." dedi.

Balıkesir kent merkezindeki Kuvayi Milliye Meydanı'nda partisince organize edilen "Milletin Sesi Mitingi"ne katılan Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Lozan'ın kabulünün yıl dönümünün bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın tüm mazlum milletlere örnek olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduktan sonra birçok cumhuriyete örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi için de kanun teklifi vereceklerini belirtti.

Cumhuriyetin ilk yüzyılında başarılar da kazanıldığını, acılar da çekildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Başbakanlar, bakanlar idam edildi, gencecik evlatlarımız idam sehpalarında hayatlarını kaybettiler. 'Bir sağdan, bir soldan olsun' dediler, gencecik evlatlarımızı astılar. 'O ailelerle oturup konuşmak, helalleşmek zorundayız' dedim. Artık kucaklaşma zamanı" ifadesini kullandı.

Vatan ve bayrağın kırmızı çizgileri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kutuplaşan bir toplum var. Dış politikanın şahsileştiğini görüyoruz, birilerinin iradesine göre dış politikanın oluşturulduğunu görüyoruz, dış politikanın milli olmaktan çıkarıldığını görüyoruz. Devlette liyakat ve adalet istiyoruz. Dolayısıyla bizim görevimiz, devleti yeniden inşa etmektir, devletin kurumlarında adalet ruhunu yeniden ihya etmektir. Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait 5 sent bile para yok. Bu ülke kanla, gözyaşıyla kuruldu, bu ülke sıradan bir ülke değil. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz, bu gerçekten yola çıkmamız lazım. Bu ülkenin bir itibarı var, saygınlığı var. Bu ülkenin bütün mazlum milletlere örnek olma pozisyonu var. Devletin dini adaletse, adaleti yeniden getirmek zorundayız."

Türkiye'nin çıkarları için mücadele ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olmak, birlikte olmak zorundayız, birlikte mücadele etmek zorundayız. Bize güvenin, bize inanın, bizimle yürüyün" dedi.

SURİYELİ GÖÇMENLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde iktidara geldikleri takdirde çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacaklarını söyledi.

Çiftçilerin ektiği ürünlerden, beslediği hayvanlardan dolayı zarar etmesine izin vermeyeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bizim felsefemiz, bu ülkede alın teri dökenler kazanacak. O nedenle öyle para babalarına da asla ve asla izin vermeyeceğiz. Tefecilere, faizcilere, beşli çetelere asla izin vermeyeceğiz. Kadınlar ve gençler, kırsalda çalışmak koşuluyla bunların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Kadın başkasına mahkum olmayacak, onun sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz ve o yeri, zamanı geldiğinde emekli olacak." dedi.

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

"Grup başkanvekillerimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi için bütün sivil toplum kuruluşlarını çağırdılar sağlıkla ilgili, meslek kuruluşlarını davet ettiler, 'sorun nasıl çözülür?' diye oturup konuştular, kanun teklifi hazırladılar. Ayrıca bir genel görüşme yapılması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet edecekler. Buradan bütün sağlıkçılara sesleniyorum, bu işin takipçisi olacağız. Eğer meclis olağanüstü toplanmazsa birileri meclise gelmekten kaçarsa, sağlıkta şiddete son vermek için hazırladığımız kanun teklifine 'hayır' derse, iki eliniz onların yakasında olsun. Suriyeli kardeşlerimiz var, mülteci kardeşlerimiz var, sığınmacı kardeşlerimiz var, Afganlar var. Afganlı kardeşlerimiz binlerce kilometreden çıkıp Afganistan'dan İran topraklarını aşıp Türkiye'ye geliyor, onları İran'a iade edeceğiz. Uluslararası anlaşmalar böyle diyor. Suriyeli kardeşlerimizi dört aşamalı bir planla kendi ülkelerine davulla, zurnayla göndereceğiz. Önce oturacağız, Suriye yönetimiyle anlaşacağız, ardından bunların can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri alacağız. Sonra onların yollarını, okullarını, kreşlerini yapacağız, Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız."

"GÜZEL CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aileler için aile destekleri sigortası uygulaması yapacaklarını dile getirerek, maddi durumu iyi olmayan kadınlar için de çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Her eve huzuru getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri takdirde 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

Değişimi kendilerinin gerçekleştireceğini aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Demokrasiyle taçlandırdığımızda bütün mazlum ülkelerin de demokrasiye geçtiğini göreceksiniz. Yine örnek olacağız, birinci yüzyılında nasıl örnek olduysak, ikinci yüzyılında da örnek olacağız. Beraber olacağız, birlik olacağız, kucaklaşacağız, ayrımcılığı bitireceğiz. Herkesin farklı görüşü olabilir, saygı duyacağız. Bu ülkenin hapishanelerinde haksız yere yatan, usulsüz yere yatan, baskı gören, işkence gören döneme son vereceğiz. Bu ülkeye gerçek anlamda adaleti getireceğiz. Askeri öğrenciler biliyorum onu da, onlar da çıkacaklar. Hiç endişe etmeyin. Daha bir sürü böyle masum insan var. Hapse atılan, intikam duygusuyla atılan, bunların tamamını çözeceğim. Adaleti sağlayacağım."

Mitinge vatandaşların ve partililerin yanı sıra CHP'li milletvekilleri, CHP grup başkanvekilleri ve CHP'nin ilçe belediye başkanları katıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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