        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor Luan Campos resmen Sivasspor’da - Futbol Haberleri

        Luan Campos resmen Sivasspor’da

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaşmaya vardı.

        Giriş: 07.08.2025 - 21:29 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:29
        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Sivasspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos'u kadrosuna kattı.

        23 yaşındaki futbolcu, Sivas’a gelerek Başkan Asbaşkan Necmettin Ateş’in katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        19 Mart 2002 tarihinde Brezilya’da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbola Marilia-SP altyapısında başladı.

        Kariyerinde Palmeiras, América ve son olarak Ukrayna ekibi Veres Rivne takımlarının formasını giydi.

