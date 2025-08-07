Luan Campos resmen Sivasspor’da
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaşmaya vardı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Sivasspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos'u kadrosuna kattı.
23 yaşındaki futbolcu, Sivas’a gelerek Başkan Asbaşkan Necmettin Ateş’in katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
19 Mart 2002 tarihinde Brezilya’da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbola Marilia-SP altyapısında başladı.
Kariyerinde Palmeiras, América ve son olarak Ukrayna ekibi Veres Rivne takımlarının formasını giydi.