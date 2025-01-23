Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan ordusu, İsrail ordusunun çekildiği 5 beldeye konuşlandı | Dış Haberler

        Lübnan ordusu, İsrail ordusunun çekildiği 5 beldeye konuşlandı

        Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail ordusunun çekildiği 5 beldeye konuşlandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 02:28 Güncelleme: 23.01.2025 - 02:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan ordusu, İsrail ordusunun çekildiği 5 beldeye konuşlandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından güneyde yer alan Keferşuba beldesindeki birkaç noktaya konuşlanmalarını sürdürdükleri belirtildi.

        AA'nın haberine göre; Konuşlanmaların, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordineli şekilde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in çekildiği bölgelere vatandaşların yaklaşmaması uyarısında bulunuldu.

        Bu arada ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Keferşuba beldesi sakinlerinin Lübnan askerlerini zılgıtlarla karşıladığı belirtildi.

        Lübnan ordusunun bölgede aynı zamanda Keferhamam, Raşeyya el-Fahhar, Şeba beldesinin doğu kesiminde de konuşlandığı aktarılan haberde, ordunun ayrıca konuşlanmak üzere Haneyn beldesine de girdiği ifade edildi.

        REKLAM

        İSRAİL ORDUSUNUN 60 GÜN İÇİNDE LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

        Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

        Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

        Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübnan
        #israil
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları