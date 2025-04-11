Luca Banchi: Başkanımızdan büyük ders aldım

Basketbol THY Avrupa Ligi nin 34. ve son haftasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Zalgiris i 87-77 mağlup eden Anadolu Efes te başantren&ouml;r Luca Banchi, 2 yıl aradan sonra play-off bileti alarak &ouml;nemli bir başarıya imza attıklarını s&ouml;yledi. İtalyan &ccedil;alıştırıcı, Basketbol Gelişim Merkezi nde oynanan karşılaşmanın ardından d&uuml;zenlenen basın toplantısında a&ccedil;ıklamalarda bulundu. Zor bir ma&ccedil; oynadıklarını belirten Banchi, &Ccedil;ok &ouml;nemli bir m&uuml;sabakaydı. Bu, bazı gerilimler de getirdi. Takımım buna olumlu cevap verdi. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &ccedil;eyrekte onların h&uuml;cum silahlarını durduramadık. Ancak son 5 dakikada oyuncularımın isteği ve Anadolu Efes in ma&ccedil; kazanma arzusunu sahaya yansıtmaları &ccedil;ok &ouml;nemliydi. Oyuncularım toplara u&ccedil;tular, m&uuml;thiş bir m&uuml;cadele verdiler. Bloklarda &ccedil;ok etkili olduk. Takım olarak Anadolu Efes in en g&uuml;zel tablosunu yaşattık. ifadelerini kullandı. Play-off ta oynama hakkı elde ettikleri i&ccedil;in &ccedil;ok mutlu olduklarını dile getiren Luca Banchi, Bu, bizim i&ccedil;in &ouml;nemli bir başarı. İki yıllık aranın ardından adımızı yeniden play-off a yazdırdık. Oyuncularıma ve takımı iyi hazırlayan teknik ekibime &ccedil;ok teşekk&uuml;r ediyorum. &Ouml;n&uuml;m&uuml;ze bakmalıyız. Her şey sıfırlandı. Normal sezon geride kaldı. Ger&ccedil;ekten DNA mızı yansıtmalıyız ve son ana kadar m&uuml;cadeleyi bırakmamak durumundayız. şeklinde g&ouml;r&uuml;ş belirtti. BAŞKANIMIZDAN B&Uuml;Y&Uuml;K DERS ALDIM Takımın zor d&ouml;neminde kul&uuml;p başkanı Tuncay &Ouml;zilhan ın kendilerine verdiği desteğin altını &ccedil;izen İtalyan başantren&ouml;r, şunları kaydetti: Oyuncularım sezonun son b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde inanılmaz bir iş ortaya koydu. Bu s&uuml;reci başlatan kişi, kul&uuml;b&uuml;m&uuml;z&uuml;n başkanı (Tuncay &Ouml;zilhan) oldu. En k&ouml;t&uuml; g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde yanımızda oldu. Saha kenarına indi. Ma&ccedil;larımızı saha kenarında takip etmeye başladı. Deplasman ma&ccedil;larına gelmeye başladı. Onun varlığı ve karizmasıyla bu s&uuml;re&ccedil; başladı. Bu tutum, b&uuml;t&uuml;n takıma sirayet etti. Kendisi bu davranışıyla b&uuml;y&uuml;k bir &ouml;rnek teşkil etti. Başkanımızdan b&uuml;y&uuml;k bir ders aldığımı s&ouml;ylemek zorundayım. Play-off serisinde karşılaşacakları takıma g&ouml;zdağı veren Banchi, Birilerini korkutmanın zamanı geldi. diyerek s&ouml;zlerini tamamladı. Zalgiris Başantren&ouml;r&uuml; Andreas Trinchieri ise yi m&uuml;cadele ettiklerini belirterek, İkinci yarıda geri d&ouml;nmeyi başardık. Ancak hatalar yaptık. Son dakikalarda yaptığımız 4 top kaybı ma&ccedil;ı kaybetmemize neden oldu. Anadolu Efes i tebrik ederim. değerlendirmesinde bulundu.