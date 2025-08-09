Habertürk
        Lucas Chevalier resmen PSG'de! - Futbol Haberleri

        Lucas Chevalier resmen PSG'de!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lille'in 23 yaşındaki kalecisi Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Giriş: 09.08.2025 - 22:30 Güncelleme: 09.08.2025 - 22:30
        Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden PSG, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

        PSG'de 30 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki Fransız kalecinin, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla 2030 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

