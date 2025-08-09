Lucas Chevalier resmen PSG'de!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lille'in 23 yaşındaki kalecisi Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden PSG, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.
PSG'de 30 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki Fransız kalecinin, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla 2030 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.