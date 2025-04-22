Lucas Torreira: Bu formayı giymek onurdur

Türkiye Kupası Yarı Finalinde Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BU FORMAYI GİYMEK ONURDUR"

Torreira, paylaşımında, "Bu formayı giymek bir onurdur. Her maç, kararlılığımızı ve özverimizi ortaya koymak için bir fırsattır. Kupa finalindeyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı orta saha oyuncusunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.