Luciano Spalletti: Nuri Şahin daha iyi hoca olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Luciano Spalletti: Nuri Şahin daha iyi hoca olacak

Antalya'da hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, kendilerini test etme fırsatını bulduklarını ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Luciano Spalletti: Nuri Şahin daha iyi hoca olacak
AA

Spalletti, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu tarz maçlarda takımın farklı yönlerini keşfedebildiklerini ifade eden Spalletti, attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Giacomo Raspadori'nin bugün kalitesini gösterdiğini dile getirdi.

İtalyan teknik adam, maçın gidişatının sonradan kendileri açısından zorlaşmaya başladığını aktararak, "Bunda Nuri hocanın etkisi vardı. Antalyaspor'un Nuri hocaya sahip olması büyük şans. İleride daha iyi bir hoca olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada genç futbolculara şans verdiğini, çünkü bu oyuncuların gelecek vadettiğini belirten Spalletti, şöyle devam etti:

"Enteresan bir maç oldu bizim için, iyi test oldu. Hazırlıklarımıza son sürat devam edeceğiz. Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Lige daha hazır hale gelmek istiyoruz. Türkiye'de bütün konforların, imkanların sunulduğu bir ortamda antrenman yapıyoruz."

Spalletti, Türk futbolunun yüksek kalitede olduğunu kaydetti.

Türkiye'de iyi teknik direktörlerin olduğunu ifade eden Spalletti, "Türkiye'de bu kadar yüksek kaliteli futbol seviyesi varsa, İtalya'dan gelen hocaların da burada olduğunu hatırlatmak lazım. Buraya gelmeleri tesadüf değil. Vincenzo Montella hocamız da beni ziyarete geldi. Türk futbolundan övgüyle bahsetti. Bu akşam Avrupa standartlarında bir futbol oynandığını gördük. Türkiye'den gelen futbolcular, İtalya'da ne kadar kaliteli futbol oynayabildiklerini kanıtladı. Türkiye'de çok kaliteli futbolcular olduğunu biliyoruz. İsimleri bizde kalsın. Bizim yerimize başkaları almasın." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray için Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz açıklaması
FUTBOL Yunus ve Rıdvan açıklaması
Fenerbahçe'de transferde eski Beşiktaşlı yıldıza gözünü dikti! Aboubakar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...
Cristiano Ronaldo'dan transfer açıklaması: Suudi Arabistan'a mı gidiyor? - Dünya Kupası haberleri
FUTBOL Ronaldo'dan transfer iddialarına yanıt!
Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
FUTBOL Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
Nuri Şahin: Spalletti'den duyduklarım beni mutlu etti
FUTBOL "Duyduklarım beni mutlu etti"
Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 kaybetti
FUTBOL Antalyaspor, Napoli'ye 3-2 kaybetti
Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarına devam etti
FUTBOL Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz
FUTBOL "Şampiyon olmak istiyoruz"
Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi
FUTBOL Fırtına ile Crystal Palace yenişemedi
Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
FUTBOL Fenerbahçe'den gollü prova

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.