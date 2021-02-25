Oğlu uyurken her 15 dakikada bir onu kontrol ettiğini de anlatan Mecklenburgh, bundan böyle bebeğinin nasıl yemek yiyeceğini çok merak ettiğini belirtti.

Lucy Mecklenburgh, elma boğazına kaçana kadar Roman'ın yemek yemeyi sevdiğini ancak şimdi bu konuda temkinli olduğunu söyledi.