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        Haberler Dünya Lufthansa, Tahran'a uçuşlarını durdurma kararını 13 Nisan'a kadar uzattı

        Lufthansa, Tahran'a uçuşlarını durdurma kararını 13 Nisan'a kadar uzattı

        Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını, 13 Nisan'a kadar uzattığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:22
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        Lufthansa, Tahran'a uçuşlarını durdurma kararını uzattı
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        Lufthansa basın ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum sebebiyle Tahran’a yapılacak uçuşların, 13 Nisan Cumartesi de dahil olmak kaydıyla askıya alındığını ifade etti.

        Açıklamada, bu kararın bölgedeki mevcut durum nedeniyle verildiği belirtildi.

        Lufthansa şirketi, dün, bugünkü Tahran uçuşlarını güvenlik sebebiyle durdurduğunu açıklamıştı.

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