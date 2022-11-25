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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique, katıldığı bir yayında ilginç ifadeler kullandı

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  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, katıldığı bir Twitch kanalında, futbolseverlerin merak ettiği soruları yanıtladı.
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    Dünya Kupası'na 7-0'lık Kosta Rika galibiyetiyle başlayan İspanyol çalıştırıcı, galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    Luis Enrique, takımının ilk maçtaki performansını birkaç tercih hatası dışında neredeyse mükemmel olarak nitelendirdi.
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    Luis Enrique, taraftarların futbolcuların maç öncesindeki seks hayatlarına ilişkin merak ettiği soruları yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    "Şu anda kampta olduğumuz için oyuncuların seks yapması mümkün değil ancak genel olarak bakıldığında maç öncesi seks yapılmaması gerektiği yönündeki görüş saçmalıktan ibaret."
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    "Açık konuşmak gerekirse maçtan bir gün önce çılgın bir parti veriyorsanız bu pek uygun olmaz ama sağduyunun sınırları içerisinde istediğinizi yapabilirsiniz."

     
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    "Kız arkadaşınız, eşiniz ya da canınız kiminle istiyorsa sevişebilirsiniz ancak milli takım kampında bunun olmasına izin vermiyoruz."
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    "Şu anda kampta olduğumuz için bu mümkün değil ancak oyuncular kulüplerine döndüğünde kampta değil evlerinde kalacak."
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    "Maç öncesi seks yapan oyuncular beni endişelendirmiyor."
  • Luis Enrique: Futbolcular maç öncesinde seks yapabilir

    "Buna ihtiyaçları varsa problem değil. Oyuncuların hayatlarını olabildiğince normal yaşamasından yanayım."

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