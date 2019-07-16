Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo'nun maliyeti sarı lacivertlilere fazla geldi.

Fransız RMC sitesinin haberine göre Fenerbahçe'nin Luis Gustavo'ya ilgisi var ancak olumlu sonuçlanması çok uzak görünüyor.

Marsilya'nın 9 milyon euroluk bonservis talebi ve oyuncunun yıllık 4 milyon euroluk ücretinin Fenerbahçe'yi oldukça zorladığını belirten Fransız basını, yine de Fenerbahçe'nin transferden kesin olarak vazgeçmediğini kaydetti.

Fransa'da bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de tatil için değil ailesiyle görüşmek için Fransa'ya gittiği yazılmıştı.