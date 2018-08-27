Bursa'da lunaparkta bindiği 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşan lise öğrencisi 16 yaşındaki Rümeysa Arslanbuğa, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre kentte bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, Cumartesi günü oğlu ve lise son sınıf öğrencisi kızı Rüneysa ile Kültürpark'taki lunaparka gitti. Burada, kardeşi ile 'ahtapot' adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa bir süre sonra rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Arslanbuğa, durdurulan araçtan indirildi. İlk müdahalesi, bu sırada tesadüfen lunaparkta bulunan bir sağlıkçı tarafından yapılan Rümeysa Arslanbuğa, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şuuru kapalı olan Arslanbuğa, dün saat 11.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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