Lunaparkta panik: Havada asılı kaldılar
Kahramanmaraş'taki bir lunaparkta 'çekiç' adı verilen oyuncak havada arızalandı. Yaklaşık 1 saat havada asılı kalan oyuncaktaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.
Giriş: 29.08.2024 - 09:16 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:24
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Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki lunaparka eğlenmeye gelenlerin çekiç isimli oyuncağa bindi.
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Bir süre ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren oyuncak bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı.
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Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.