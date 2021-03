Luran Ahmeti, koronavirüse yenik düştü. Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Luran Ahmeti kimdir? İşte Luran Ahmeti'nin hayatı...

LURAN AHMETİ KİMDİR?

Luran Ahmeti, 31 Temmuz 1974'de Üsküp'te doğdu. Arnavut kökenli Makedon oyuncudur.

LURAN AHMETİ'NİN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

SİNEMA

Puppet Show (1998)

Stories about Love (2001)

Bal – Can – Can (2004)

10 (2007)

Izstop (2007)

Hayde Bre (2010)

Güzel Günler Göreceğiz (2011)

Limonata (2015)

Acı Kiraz (2020)

DİZİ

Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Muhteşem Yüzyıl (2013)

Son Yaz-Balkanlar 1912 (2012)

Elveda Rumeli (2007-2009)

Balkan Düğünü (2009)

Bahar Dalları (2009)

Tek Başımıza (2011)

Reis (2011)

Karakol - Herkes Adalet İster (2011)