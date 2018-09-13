Gazeteci-yazar, ilahiyatçı, dinler tarihçisi, Vatikan uzmanı, çevirmen olarak tanınan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde yaklaşık 8 yıl boyunca Basın Başdanışmanı olarak görevini sürdürdü.

Balıklıçeşme (Biga) 1963 doğumlu olan Göktaş, ilkokulu Bergama'da, orta öğrenimini Edremit ve Balıkesir'de tamamladı.

Göktaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

İtalya'ya 1989'da giden Göktaş, Roma'da Vatikan Gregoryus Üniversitesinde "dinler tarihi" alanında master yaptı.

Göktaş, Roma'da 1998-2011'de NTV'nin İtalya temsilcisi, 2004-2011'de ise Anadolu Ajansının İtalya muhabiri olarak görev yaptı.

Şubat 2011'de "Başbakanlık Basın Danışmanı" olarak atanması üzerine İtalya'dan Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Basın Danışmanı olarak çalıştı.

Göktaş, Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ise Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı olarak görev yaptı.

İTALYA DEVLET NİŞANI'NA SAHİP

Edebiyat, dış politika, felsefe, dinler tarihi, kültürler ve dinler arası ilişkilere özel ilgi gösteren Göktaş'ın, 1983'ten bu yana muhtelif gazetelerin yanı sıra Mavera, İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kitap Dergisi, Yeni Düşün, Gergedan, Varlık, İzlenim, İslamiyat, Birikim gibi dergilerde muhtelif makale, yazı, röportaj, haber ve çevirileri yayımlandı.

Roma'da bulunduğu dönemdeki köşe yazıları ise Yeni Şafak gazetesi (1995-1996) ve ntvmsnbc.com haber portalında okuyucuyla buluştu.

Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim" (Armoni, İstanbul 1988), Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün" (Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" (Belge, İstanbul 2007) adlı çalışmaları Lütfullah Göktaş tarafından Türkçeye çevrilmiş eserlerden bazıları.

Göktaş, ayrıca İtalya Devlet Nişanı'nın da sahibi.

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