        Maaşlar eksik yattı, çöpler toplanmadı | Son dakika haberleri

        Maaşlar eksik yattı, çöpler toplanmadı

        Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 00:27 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:27
        Maaşlar eksik yattı, çöpler toplanmadı
        Kartal Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

        İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

        Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

