Maç programı 14 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 14 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 14 Kasım 2024 Perşembe bugünkü maçlar listesi...
UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Lig maçlarının bitiminin ardından gözler (14 Kasım Perşembe) bugün oynanacak milli maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi - A Ligi
22:45 Belçika - İtalya (Exxen)
22:45 Fransa - İsrail (Exxen)
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi
22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya (Exxen)
22:45 Yunanistan - İngiltere (Exxen)
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi
18:00 Kazakistan - Avusturya (Exxen)
22:45 Slovenya - Norveç (Exxen, S Sport Plus)