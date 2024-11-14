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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 14 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 14 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 14 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 14 Kasım 2024 Perşembe bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:33
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        1

        UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Lig maçlarının bitiminin ardından gözler (14 Kasım Perşembe) bugün oynanacak milli maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        UEFA Uluslar Ligi - A Ligi

        22:45 Belçika - İtalya (Exxen)

        22:45 Fransa - İsrail (Exxen)

        UEFA Uluslar Ligi - B Ligi

        22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya (Exxen)

        22:45 Yunanistan - İngiltere (Exxen)

        3

        UEFA Uluslar Ligi - B Ligi

        18:00 Kazakistan - Avusturya (Exxen)

        22:45 Slovenya - Norveç (Exxen, S Sport Plus)

        4

        UEFA Uluslar Ligi - C Ligi

        20:00 Ermenistan - Faroe Adaları (Exxen)

        22:45 Kuzey Makedonya - Letonya (Exxen)

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