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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 90 - Maccabi Playtika: 88 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 90 - Maccabi Playtika: 88

        EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes, karşı karşıya geldiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:25
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        THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Letonya'da oynanan maçta İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 90-88 yendi.

        Organizasyonda üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 18. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Maccabi Playtika, 22. yenilgisini yaşadı.

        Anadolu Efes, çift maç haftasında önce Baskonia'yı 92-76, daha sonra da Maccabi Playtika'yı 90-88 yenerek 2'de 2 yaptı.

        Lacivert-beyazlı takım, kalan iki maçta Kızılyıldız ve Zalgiris'i de yenerek normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi hedefliyor.

        Salon: Xiaomi Arena

        Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

        Anadolu Efes: Thompson 8, Beaubois 3, Bryant 25, Ercan Osmani 5, Poirier 10, Larkin 11, Nwora 2, Smits 6, Dozier 3, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2

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        Maccabi Playtika: Blatt 3, Randolph 10, Jokubaitis 19, Rayman 6, Sorkin 22, Clark 4, Menco 6, Mayer, Dibartolomeo 8, Cohen 10

        1. periyot: 26-22

        Devre: 50-46

        3. periyot: 66-65

        Beş faulle çıkan: 39.50 Rayman (Maccabi Playtika)

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