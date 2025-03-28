MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 90 - Maccabi Playtika: 88

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Letonya'da oynanan maçta İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 90-88 yendi.

Organizasyonda üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 18. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Maccabi Playtika, 22. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, çift maç haftasında önce Baskonia'yı 92-76, daha sonra da Maccabi Playtika'yı 90-88 yenerek 2'de 2 yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, kalan iki maçta Kızılyıldız ve Zalgiris'i de yenerek normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi hedefliyor.