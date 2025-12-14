Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 2 - Bodrum FK: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 2 - Bodrum FK: 2

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı.

        Giriş: 14.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:41
        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sipay Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

        Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 79 Yakup Kırtay), Crociata (Dk. 72 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk. 63 Sylla) Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Brazao (Dk. 87 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Habeşoğlu, Mohammed, Mert Yılmaz, İmeri, Furkan Apaydın, Sulejmanov (Dk. 90+3 Adem Metin Türk)

        Goller: Dk. 8 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 42 Fredy, Dk. 47 Mohammed, (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Mert Yılmaz, Dk. 45+3 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 36 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 42 Orbanic, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

