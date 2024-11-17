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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Nesibe Aydın: 78 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Nesibe Aydın: 78

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, 66-66 biten maçın uzatmalarında Nesibe Aydın'ı 84-78 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:43 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:43
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        Galatasaray uzatmalarda kazandı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 66-66 biten maçta Nesibe Aydın'ı 84-78 mağlup etti.

        Bu sonuçla Galatasaray ligde 6. galibiyetini alırken, Nesibe Aydın ise 4. kez kaybetti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Polat Parlat, Sertan Kırklar, Ömer Sarı

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 20, Fraser 20, Zandalasini 7, Vanloo 15, Ayşegül Günay Aladağ 9, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan 7, Derin Erdoğan, Sude Yılmaz

        Nesibe Aydın: Wheeler 13, Sevgi Tonguç, Wallace 26, Nared 23, Serfa 11, Damla Gezgin 3, Merve Uygül 2, Merve Arı, Başak Altunbey

        1. Periyot: 15-15

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        Devre: 29-32

        3. Periyot: 49-51

        Normal süre: 66-66

        5 faulle oyundan çıkanlar: Dk. 43.12 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Dk. 30.02 Wheeler, Dk. 34.24 Serfa (Nesibe Aydın)

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