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        Haberler Spor Basketbol EuroCup MAÇ SONUCU: Gran Canaria: 69 - Bahçeşehir Koleji: 68 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Gran Canaria: 69 - Bahçeşehir Koleji: 68

        FIBA EuroCup Yarı Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji, konuk olduğu Gran Canaria'ya 69-68 mağlup oldu. İki takım arasında serinin üçüncü maçı 2 Nisan Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 01:12 Güncelleme: 29.03.2025 - 01:12
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        Bahçeşehir Koleji turu İstanbul'a bıraktı!
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        FIBA EuroCup Yarı Final 2. maçında deplasmanda Gran Canaria'ya 69-68 mağlup olan Bahçeşehir Koleji, final biletini 3'üncü maça bıraktı.

        İlk maçı evinde 74-66'lık skorla kazanan Bahçeşehir Koleji, 2'nci maçta rakibine son saniyelerde yediği basketle 1 sayıyla yenildi. Bahçeşehir Koleji, serinin 3'üncü ve son maçında 2 Nisan Çarşamba günü evinde Gran Canaria'yı ağırlayacak. Turu geçen ekip, finalde Hapoel Tel Aviv - Valencia karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

        SALON: Gran Canaria Arena

        HAKEMLER: Carmelo Paternico, Saulis Racys, Michele Rossi

        GRAN CANARİA: Kljajic 2, Conditt 5, Homesley 6, Albicy 7, Brussino 18, Salvo 4, Pelos 8, Shurna, Tobey 11, Ngouama 3, Thomasson 5

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        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 4, Şehmus Hazer 6, Massimburg 5, Simonovic 10, Ponitka 10, Odiase 2, Furkan Korkmaz 12, Cavanaugh 7, Kenan Sipahi 7, Bouteille 5

        1'İNCİ PERİYOT: 24-21

        DEVRE: 41-36

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-50

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