MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 3
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Fikstür gereği Malatya'da oynanması gereken karşılaşma iki kulübün anlaşması üzerine Ankara'da yapıldı.
Öte yandan Eryaman Stadı'nda deplasman tribününde takımlarını destekleyen MKE Ankaragücü taraftarı, maç sonu tepki gösterdiği yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitiminde Yeni Malatyasporlu futbolculara tribüne çağırarak "Helal olsun size" tezahüratı yaparak alkışladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Feridun Daldaş, Hüsnü Emre Çelimli, Muhammet Ali Doğan
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Alperen Arslan, Emircan Bayrakdar, Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Berat Yaman (Dk. 73 Burak Efe Yaz), Cengizhan Akgün (Dk. 80 Nuri Fatih Aydın), Mert Miraç Altınbaş, Mehmet Güneş
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mert Çetin, Osman Çelik, Alper Uludağ (Dk. 56 Schulz), Ali Kaan Güneren (Dk. 70 Saponara), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 82 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Varga (Dk. 70 Mesut Emre Kesik), Bajic (Dk. 82 Dadashov)
Goller: Dk. 10 Bajic, Dk 39 Efkan Bekiroğlu, 90+2 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ferhat Canlı, Dk. 78 Atakan Müjde, Dk. 89 Nuri Fatih Aydın (Yeni Malatyaspor), Dk. 34 Ali Kaan Güneren, Dk. 52 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)