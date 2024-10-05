Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Maç takvimi 5 Ekim 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

        Maç takvimi 5 Ekim 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

        Maç takvimi 5 Ekim 2024 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Bugünün maç programı belli oldu. Dünyanın en fazla takip edilen ligi olan Premier Lig'de 7, La Liga'da 6, İtalya Serie A'da ise 3 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de ise 4 karşılaşma oynanacak. Hafta mücadelesine çıkacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        5 Ekim bugünün maç programı araştırılıyor. Trendyol Süper Lig maçları yanı sıra yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Premier Lig, La Liga ve Serie A'da önemli karşılaşmalar yer alıyor. Günün maçlarını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Ekim 2024 Cumartesi maç takvimi…

        2

        TRENDYOL SÜPER LİG

        13:30 Kasımpaşa - Bodrum FK

        16:00 Göztepe - Sivasspor

        19:00 Başakşehir - Kayserispor

        19:00 Hatayspor - Trabzonspor

        3

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        14:30 Crystal Palace - Liverpool

        17:00 Arsenal - Southampton

        17:00 Brentford - Wolverhampton

        17:00 Leicester City - Bournemouth

        17:00 Manchester City - Fulham

        17:00 West Ham - Ipswıch

        19.30 Everton - Newcastle United

        4

        İSPANYA LA LİGA

        16:00 Espanyol - Mallorca

        17:15 Getafe - Osasuna

        19:30 Las Palmas - Celta Vigo

        19:30 Valladolid - Vallecano

        22:00 Real Madrid - Villarreal

        5

        İTALYA SERİE A

        16:00 Udinese - Lecce

        19:00 Atalanta - Genoa

        21:45 İnter - Torino

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede