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Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu

Macaristan ve Ermenistan, 2012'de kesilen diplomatik ilişkilerin, gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yeniden tesis edileceğini duyurdu. Macaristan Dışişleri Bakanı, büyükelçi atamasının yapılacağını açıkladı

Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
Macaristan ile Ermenistan'dan diplomasi adımı
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AA

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kopmasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğini ancak son dönemde yapılan müzakereler sonucu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı alındığını kaydetti.

Szijjarto, "İki Hristiyan ülkesi söz konusu olduğunda doğru olan bu. Bir sonraki adım büyükelçilerin karşılıklı atanması." ifadelerini kullandı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN KESİLMESİ

2004'te "NATO'nun Barış İçin Ortaklık" programı çerçevesinde Macaristan'da katıldığı seminerde, Azerbaycan bayrağını ayakları altına alan bir Ermeni subayı öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen Azerbaycanlı subay Ramil Seferov 2012'de ülkesine iade edilmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel kararnamesiyle affedilmişti.

Ermanistan, Seferov'un iade edilmesi nedeniyle Macaristan'la diplomatik ilişkileri kesmişti.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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