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        Haberler Dünya Macaristan lideri Orban, Kiev'i ziyaret etti: Barış görüşmelerini hızlandırın | Dış Haberler

        Macaristan lideri Orban, Kiev'i ziyaret etti: Barış görüşmelerini hızlandırın

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e yaptığı sürpriz ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'den barış görüşmelerini hızlandırabilecek hızlı bir ateşkesi değerlendirmesini istedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:41
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        Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
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        Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'ın Ukrayna ile çok daha iyi ikili ilişkilere sahip olmak istediğini ve ülkesinin Ukrayna ekonomisinin modernizasyonunda yer almaya hazır olduğunu söyledi.

        Orban, Ukrayna ile ilişkileri geliştirmek ve geniş kapsamlı bir ikili işbirliği anlaşması imzalamak istediğini belirtti.

        Ortak basın brifinginde konuşan Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Salı günü Kiev'de iki lider arasında yapılan görüşmelerin Ukrayna ve Macaristan arasında gelecekte imzalanacak bir anlaşma için temel teşkil edebileceğini ifade etti.

        Macaristan, AB ve NATO politikalarından farklı bir politika sürdürerek, Ukrayna'ya verilen maddi ve askeri desteğe sistematik olarak soğuk yaklaşıyor.

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