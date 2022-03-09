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Macaristan, Rusya'ya yönelik doğalgaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik olası doğalgaz ve petrol yaptırımlarına karşı olduklarını açıkladı

Macaristan, Rusya'ya doğalgaz ve petrol yaptırımlarına karşı
Macaristan, Rusya'ya doğalgaz ve petrol yaptırımlarına karşı
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AA

Macaristan Başbakanı Orban, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Başbakanları ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirilen zirve sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın silahlı saldırısını kınadıklarını ama Rusya-Ukrayna savaşının Macar aileleri olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; Orban, savaşın bir an önce sonlanmasının herkesin çıkarına olduğunu ve bu konuda gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

"ENERJİ SEKTÖRÜ YAPTIRIMLARI MACARİSTAN'I ÇOK CİDDİ ETKİLEYECEK"

Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'da tüm ülkeleri etkilediğini ifade eden Orban, yaptırımların, enerji sektörüne uygulanmasının Macaristan'ı çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini kaydetti.

Macaristan'a doğalgaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğini, ülkedeki hanelerinin yüzde 90'ının doğal gazla ısındığına dikkati çeken Orban, ''Rusya'nın silahlı saldırısını ve savaşı kınıyoruz ama savaşın bedelini Macar ailelere ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yaptırımlar, petrol ve doğal gaz alanına genişletilemez.'' diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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