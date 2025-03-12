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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Müfettişler' ve 'Macbeth' ENKA Sanat'ta

        'Müfettişler' ve 'Macbeth' ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat'ta 19 Mart'ta Kemal Aydoğan'ın rejisiyle Shakespeare imzası taşıyan "Macbeth", 21 Mart'ta ise Engin Hepileri rejisiyle Melih Cevdet Anday imzası taşıyan "Müfettişler"  ENKA Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:05
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        'Müfettişler' ve 'Macbeth' ENKA Sanat'ta
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        ENKA Sanat, iki klasik tiyatro oyununu bu hafta sahneye taşıyor. Shakespeare’in yüzyıllar önce kaleme aldığı ve günümüz dünyasında geçerliliğini koruyan, insan ruhunun derinliklerine inmeyi başaran ölümsüz eseri “Macbeth”, Kemal Aydoğan rejisiyle 19 Mart Çarşamba akşamı ENKA Oditoryumu’nda sahneleniyor. Oyunda, iktidar hırsı ve egonun her yönüyle işlendiği olaylar zinciri, Moda Sahnesi’nin özgün yorumuyla izleyiciyle buluşuyor. Macbeth karakterini başarılı oyuncu Barış Atay, Lady Macbeth rolünü ise Ezgi Çelik üstleniyor.

        Aybanu Aykut, Deniz Elmas, Melek Ceylan, Gözde Kısa ve Özge Öztürk’ün de rol aldığı oyun, hem Shakespeare'in çağlar öncesinden günümüze uzanan evrensel temalarını hem de egemenlik arayışının, insan doğasının karanlık yönleriyle nasıl iç içe geçtiğini derinlemesine irdelerken, Moda Sahnesi’nin modern ve etkileyici performansıyla izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

        Haftanın bir diğer oyunu, garip akımının yaratıcılarından Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı dört oyunundan biri olan “Müfettişler”, 21 Mart Cuma akşamı ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşuyor. Oyun, modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çekiyor; daha yaşanası, eşit bir dünyanın mümkün olabileceğini ve insanın özgürce yaşayabileceği bir dünya için eyleme geçmek üzere olduğunu müjdeliyor. Engin Hepileri tarafından sahneye konulan Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın rol aldığı oyunun müzikleri ise Kenan Doğulu imzası taşıyor.

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        #Enka Sanat
        #Macbeth
        #müfettişler
        #engin hepileri
        #tiyatro
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