Macclesfield Town - Mansfield Town karşılaşma önü

Macclesfield Town ve Mansfield Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 1 puanlı Macclesfield Town 23. sırada bulunuyor, Mansfield Town 6 puana sahip ve 10. sırada. Macclesfield Town son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Mansfield Town, geride kalan 5 maçta 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 319 kodlu maçı oynayanlar; Macclesfield Town galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.00, Mansfield Town galibiyet oranı 1.80. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Macclesfield Town önceki hafta AFC Telford United mücadelesinde 2-1 kazandı.

Mansfield Town, Forest Green karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Macclesfield Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Macclesfield Town, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Mansfield Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Mansfield Town, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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