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Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışması: Görüntüler bilirkişiye gönderildi

Maçka Demokrasi Parkı’nda 29 Temmuz 2017’de, Makbule Çağla Köse’ye kıyafeti açık olduğu gerekçesi ile müdahale ettiği ileri sürülen güvenlik görevlisi Savaş İlter ile genç kadın arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri bilirkişiye gönderildi. Müşteki sanık Çağla Köse, “Ben burada insani haklarım ihlal edildiği ve bana iftira edildiği için bulunuyorum” dedi. Müşteki sanık Savaş İlter ise “Benim kıyafet ile ilgili ağzımdan herhangi bir söz çıkmadı. Sadece bir ailenin rahatsız olduğunu bildirdim” dedi.

20.11.2018 - 12:28 | Güncelleme:

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Savaş İlter ile “Kamu görevlisine hakaret” suçundan bir yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Makbule Çağla Köse katıldı.

POLİSLER KIYAFETE KARIŞAMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmada 3 tanık dinlendi. Tanıklardan Burcu Şentürk, spor dönüşü arkadaşı Çağla Köse ile birlikte maçka parkında oturup dinlenip kitap okuduklarını söyleyerek “Çağla bir ara tuvalete gitti. Bu sırada oradan bir gürültü geldi. Oraya gittim. Güvenliğe ne olduğunu sordum. Güvenlik arkadaşımın kıyafetinin uygunsuz olduğunu böyle dolaşamayacağını ve onu parktan çıkarmak zorunda olduğunu söyledi. Çağla, 'şikayet edelim' dedi. Ben gerek olmadığını söyledim. Hava kararana kadar aynı yerde oturmaya devam ettik. Eve gitmek üzereyken polis aracı geldi. 'Kız arkadaşın için geldik' dediler. Polisler arkadaşımın kıyafetini görünce kıyafetin sorunlu olmadığını, kıyafete karışamayacaklarını söylediler. Arkadaşımın uygunsuz davranışları nedeniyle şikayet edildiğini söylediklerinde de, çevredekiler, akşama kadar bizim herhangi bir uygunsuz davranışımızın olmadığını söylediler. Daha sonra karakola gittik” dedi.

'BEN KONUŞMAYI BİZZAT DUYMADIM'

Tanık Samet Özçelik, "Akşam üzeri kargaşayı farkettim. Hava karardıktan sonra seslerin yükseldiğini duydum ve polisin geldiğini gördüm. Konuşmalardan anladığım kadarıyla, özel güvenlik kıyafetinin uygun olmadığını bu şekilde parkta dolaşmasına izin vermeyeceğini söyledi, çevredeki kişiler de bana böyle anlattı. Ben konuşmayı bizzat duymadım” dedi.

'BİR AİLENİN RAHATSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Müşteki sanık Savaş İlter ise "Ben Çağla Köse ile konuştum, ancak tanık Burcu Şentürk ile hiç konuşmadım. Olayın ilk başlangıcında kendisi orada yoktu. Sonradan olaya müdahil oldu. Benim kıyafet ile ilgili ağzımdan herhangi bir söz çıkmadı. Sadece bir ailenin rahatsız olduğunu bildirdim” dedi.

"İNSANİ HAKLARIM İHLAL EDİLDİ"

Müşteki sanık Çağla Köse ise, Ben dosyaya üç video verdim. “Savaş ilter’in bana ‘Böyle giyiniyorsunuz sonra tecavüz edilince korumadınız diyorsunuz” şeklindeki sözleri duyuluyor. Akşamki olayda Savaş İlter’in polise ‘Bu kıyafetle burada gezemez’ dediği açıkça duyulmaktadır. Ben burada insani haklarım ihlal edildiği ve bana iftira edildiği için bulunuyorum” dedi.

Mahkeme, dosyadaki kayıtların görüntülü ve sesli dökümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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