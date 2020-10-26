Macron, Arapça paylaşımla meydan okudu!

İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman dünyasını hedef alan açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı.

Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa’yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı.

Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşım yaptı.

Macron Paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.