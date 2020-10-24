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HaberlerGündemSON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de açıklamalar
HABERTURK.COM

AK PartiKayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

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