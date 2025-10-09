Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sağlanan anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Macron ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de varılan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.
Paris'teki Gazze konulu toplantıya katılacak olan Macron, Gazze'de sağlanan anlaşmadan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Macron, uluslararası barış gücünün Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini söylerken, Fransa'nın da Gazze'nin istikrarında rol almaya hazır olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'teki toplantıda Gazze'de Filistin varlığının olduğu bir geçici yönetim kurulmasını ele alacaklarını bildirdi.
Macron "Önümüzdeki saatler, Gazze'de barışın güçlendirilmesi adına önemli olacak." ifadelerini kullandı.
Batı Şeria'ya da değinen Macron, İsrail yerleşimlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın planına karşı olduğunu ifade ederken, bu meselenin Hamas'la bir ilgisi olmadığını belirtti.
Paris'te düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı aktarıldı.