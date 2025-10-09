Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sağlanan anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Macron ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

Habertürk Giriş: 09.10.2025 - 18:54 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:08

