Macron Fransız askerlerini Irak'tan çekmeyecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Macron, Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı" sonrası yapılan basın toplantısında konuştu. Macron, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’nın düzenlenmesini “Irak için zafer” olarak nitelendirdi.

Irak'ta Türkiye, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 10'dan fazla ülkenin katılımıyla “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" düzenlendi.

Bağdat ile Paris’in terörle mücadele konusunda ortak işbirliğinin devam ettiğini vurgulayan Macron, “Irak’ta önümüzdeki Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin belirlenen tarihte yapılması da Irak için ayrı bir zaferdir. Seçimlerin şaibesiz geçmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından denetleme yapılacak” diye konuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Irak ve Fransa’nın terör örgütü DEAŞ’a karşı ortak mücadele verdiğini ifade ederek Fransa’nın bu konudaki desteğini göz ardı edemeyeceklerini söylemişti.

Afganistan'daki insanların tahliyesi hakkındaki soruya cevap veren Macron, Taliban ile insani meseleler ve korunmaya ihtiyacı olanlara kimin yardım edeceği konusunda ön görüşmeler yapıldığını söyledi. Macron ayrıca, Fransa'nın dün tahliye operasyonlarını bitirdiğini söyledi.