Macron'dan İklim Zirvesi'nde çözüm önerisi çağrısı 0:00 / 0:00

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Macron, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı.

Dünyanın en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkeleri küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefine ulaşmak için zirve bitmeden 15 gün içinde önerilerde bulunmaya çağıran Macron, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlara en çok maruz kalanların yoksul ülkeler olduğunu söyledi.

Macron, zengin ülkelerin iklimle ilgili sorunların çözümü için mali katkılarda bulunması gerektiğini belirtti.

Ülkeler arasında imzalanan ticari anlaşmalarının iklimle ilgili belirlenen hedeflere uygun olması gerektiğini ifade eden Macron, Afrika ve Güney Amerika'da iklimle ilgili yaşanan sorunlara yerelden çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.