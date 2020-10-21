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Macron, Putin'den terörle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, terör ve yasa dışı göçle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini istedi

Macron, Putin'den terörle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini istedi
AA

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Putin ile telefonda görüştü. Macron, Putin'den, terör ve yasa dışı göçle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin'in, 16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinden dolayı Macron'a başsağlığı dilediği belirtildi. İki liderin, terörle mücadelede ortak çabaları güçlendirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; Fransız yetkililer, Conflans-Sainte-Honorine'deki cinayetin katil zanlısının Moskova doğumlu bir Çeçen olduğunu belirtmişti.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden 17 Ekim'de yapılan açıklamada, "Bu cinayetin Rusya ile ilgisi yok. (Öğretmeni öldüren) Kişi Fransa tarafından kabul edildi ve 12 yıldır bu ülkede yaşıyordu." ifadeleri kullanılmıştı.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Öğretmenin, derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepki verdiği kaydedilmişti.

Ülkede son günlerde Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, CCIF ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını belirtmişti.

Macron, söz konusu cinayetin ardından yaptığı açıklamada, olayı "İslamcı terörist bir saldırı" olarak nitelendirmişti.

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