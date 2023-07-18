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        Macron, Rusya'yı, Ukrayna'nın tahıl transferi meselesini 'silah gibi kullanmakla' suçladı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya'yı "bu konuyu silah gibi kullanmakla" suçladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:57
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        Fransa'dan Rusya'ya 'tahıl koridoru' suçlaması
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        Macron, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla Brüksel'de düzenlenen zirve sonrası basına açıklama yaptı.

        ​​​​​​​Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirvede, bölgedeki krizleri ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ele aldıklarını aktardı.

        Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na son vermesini kınadıklarını belirten Macron, Moskova yönetiminin aldığı kararın Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerini etkileyeceğini ifade etti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gıda meselesini "silah gibi kullanmaya başladığına" dikkati çeken Macron, bunun "büyük bir hata" olduğu değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​

        TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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