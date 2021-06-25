Macron, Türkiye'ye karşı 'temkinli' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Belçika’nın başkent Brüksel’de gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konuk olarak katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, 2 günlük görüşmenin ardından sona erdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 27 üye ülkesinin liderleri, AB Liderler Zirvesi kapsamında Kovid-19, ekonomik toparlanma, göç, siber güvenlik, Libya, Belarus, Sahel, Etiyopya, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler de dahil olmak üzere dış ilişkileri görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında Türkiye görüşmelerine değindi.

Türkiye'yi çabalarını sürdürmeye teşvik ettiklerini belirten Macron, "Gerginlikler son birkaç hafta içinde hafifledi ve taleplerimizin bir kısmı yerine getirildi. Ancak Avrupa ülkeleri temkinli olmaya devam edecek" dedi.

Macron, sığınmacılar konusunda Türkiye ile yaptıkları ortak çalışmaya yeniden başlayacaklarını ifade ederek, "Yaz boyunca teyakkuzda olmaya devam edeceğiz ayrıca yeniden ortak çalışabilmek için de çabalayacağız. Türkiye'nin bu konuda sorumluluğu olduğunu ve önemli bir rol oynadığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dün yapılan Avrupa Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz gerginliğinin azalması olumlu karşılanmış, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlaması ve Türkiye'deki Suriyeliler için finansman sağlaması kararları alınmıştı.