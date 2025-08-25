Madagaskar Nerede? Madagaskar Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Madagaskar Nerede?

Madagaskar nerede sorusu, coğrafyaya ilgi duyanlar ve turistler tarafından sıkça dile getiriliyor. Afrika kıtasının doğu kıyılarında ve Hint Okyanusu üzerinde yer alan büyük bir ada ülkesi olan Madagaskar, izole bir konumda yer alır. Afrika ana karasına epey yakın olan ülke, Afrika’dan Mozambik Kanalı ile ayrılır. Madagaskar’ın Mozambik'e olan en yakın mesafesi yaklaşık 400 kilometre kadardır. Açık denizde, izole bir şekilde yaşayan Madagaskar, dünyanın en büyük dördüncü adasıdır. Hem bu özelliği hem de konumu sayesinde oldukça stratejiktir. Büyük bir ülkesi olan Madagaskar’ın Hint Okyanusu üzerinde yer almasının önemli bir sonucu adanın sahip olduğu özel florasını ve faunasıdır. Ada, dünya üzerinde başka hiçbir yerde bulunmayan canlı türlerine ev sahipliği yapar.

Madagaskar Hangi Kıtada?

Madagaskar hangi kıtada yer alır sorusu, oldukça merak uyandırır. Büyük bir ada ülkesi olan Madagaskar, coğrafi anlamda Afrika kıtası üzerinde yer alır. Madagaskar, Afrika kıtasına bağlı bir ada devleti olarak kabul edilir. Bu ülke fiziki olarak Afrika anakarasına bağlı olmasa da, siyasi ve coğrafi alanlardaki sınıflandırmalarda Afrika kıtasının bir parçası şeklinde değerlendirilir. Madagaskar’ın coğrafi konumuyla ilgili daha çok detay verecek olursak; Madagaskar için Afrika kıtasının doğu sahilinde bulunan bir ada ülkesi ifadesini kullanabiliriz. Madagaskar, hem politik hem de kültürel anlamda Afrika ile güçlü bağlara sahiptir. Ancak buna karşın Madagaskar'ın kendine özgü kültürel yapısı vardır. Ülke, Güneydoğu Asya’dan gelen ilk yerleşimcilerin izlerini de taşır. Bu nedenle Madagaskar’da ülkenin hem Afrika hem de Asya kültürünün etkileri bir arada görülür.

Madagaskar Komşu Ülkeleri Bir ada ülkesi olan Madagaskar'ın kara sınırı olan komşusu yoktur. Bu anlamda Madagaskar tüm ada ülkeleri ile aynı kaderi yaşar. Ancak ülkenin deniz yoluyla yakın olduğu bazı ülkeler Madagaskar komşu ülkeleri olarak sayılabilir. İşte Madagaskar'ın deniz aşırı yakınlığı olan komşuları… - Batısında Mozambik

- Kuzeybatısında Komorlar

- Doğusunda Mauritius

- Mauritius’un yakınında Fransız Réunion Adası

- Kuzeydoğuda Seyşeller Bu ülkeler, Madagaskar'ın direkt komşusu olmasa da yakınlıkları itibariyle komşusu sayılır. Saydığımız ülkelerle Madagaskar arasında ticari ve kültürel ilişkiler söz konusudur. Madagaskar Başkenti