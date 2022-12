Çelet, "Dünyanın tüm önde gelen lüks markalarının deri mamul tasarım ve üretim tesislerinin kümelendiği Toskana bölgesinde yaptığımız bu yatırım sayesinde bir yandan mevcut müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap vereceğiz bir yandan da yeni müşterilere ulaşacağız. Fabrikayı, İstanbul Ulus'ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik bir alanda kurulan tesisin 4’te 3’ünün yenilenmesi tamamlandı. Ar-Ge ve üretim tesisi olarak planlanan ve bugüne kadar 2 milyon euro yatırım yapılan tesis, Mart 2023 itibariyle tam kapasite üretime geçecek" diye konuştu.

Çelet, İtalya'daki tesis için 200’ün üzerinde başvuru aldıklarını, fakat ilk etapta 50 kişi istihdam edeceklerini söyledi.

'ÜRETİM YAPILAN ÜLKENİN İMAJINA BAKIYORLAR'

Desa CEO’su Burak Çelet, yatırım için neden İtalya'yı seçtiklerinden de bahsederek, "Katma değerli ürün yapmamıza, önemli lüks markalarla çalışıyor olmamıza rağmen kafamızı gelip çarptığımız bir cam tavan var, o da 'made in' konusu. En yukarıda konumlanan markaların da bir 'made in' stratejisi var. Hangi ülkede üretim yaptığınız hem bu markalar hem de onların nihai tüketicileri için çok önemli. En lüks markalar, özellikle Fransızlar, ürünlerin içine 'made in Italy' ya da 'made in France' dışında bir şey yazmayı kabul etmiyor. Siz ülke olarak ne kadar becerikli olsanız da ne kadar fiyat avantajı sağlasanız da maalesef markaların uyguladığı ülke stratejisi ve üretim yaptığınız ülkenin imajı sizi geri çekiyor. İtalya yatırımı yapmamızın en önemli sebebi işte budur" diye konuştu.